Заключенных из Беларуси привезут на строительство в Мариуполь, - советник мэра

Российские оккупанты хотят привезти на строительные работы в оккупированный Мариуполь заключенных из Беларуси, которые были осуждены за нетяжкие преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в эфире " Свобода. Ранок ".

"Буквально вчера мы получили дополнительную информацию, что принято решение, что не только россияне будут. Собираются привезти в ближайшее время из Беларуси людей, которые осуждены за нетяжкие преступления для того, чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя", - сказал он.

При этом Андрющенко не уточнил, на каких условиях белорусские заключенные будут выполнять работы в Мариуполе. Но он отметил, что российские строители, которые приезжают в Мариуполь, хотят остаться жить в городе.

"Они не планируют никуда уезжать, они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это для себя - под ту программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года - под 2%. Уже даже 40 тендеров в Москве разыграно. Их получили фирмы, которые принадлежат приближенным к Кремлю. И будут строить за федеральный бюджет все это. Поэтому их количество будет расти", - сказал советник мэра.

Напомним, россияне выселяют целое село под Мариуполем для того, чтобы обустроить военную базу РФ.

Кроме того, оккупанты в Мариуполе сносят железнодорожный вокзал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.