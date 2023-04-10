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Росіяни в окупованому Маріуполі зносять залізничний вокзал, - Андрющенко

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Понеділок 10 квітня 2023 00:17
Росіяни в окупованому Маріуполі зносять залізничний вокзал, - Андрющенко Фото: Росіяни в окупованому Маріуполі зносять залізничний вокзал (t.me/andriyshTime)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зносять будівлю залізничного вокзалу, яку самі ж зруйнували в перші місяці вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Загарбники почали демонтаж залізничного вокзалу та приватних будинків навкруги. Нащо - невідомо", - вказав посадовець.

Як розповів Андрющенко, окупанти кажуть, що ніби на розчищеному місці планують збудувати великий логістичний хаб. Водночас радник мера Маріуполя слушно зауважив, що слова ворога абсолютно нічого не вартують.

До слова, у перші місяці повномасштабного вторгнення саме росіяни практично зруйнували будівлю вокзалу.

Нагадаємо, російські загарбники пошкодили 90% усіх шкіл Маріуполя. Мовиться про 54 навчальні заклади.

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