До 8 лет тюрьмы или штраф: за антисемитизм в Украине будут строго наказывать

12:54 14.04.2026 Вт
В каких случаях могут лишить свободы на 8 лет?
aimg Татьяна Веремеева
До 8 лет тюрьмы или штраф: за антисемитизм в Украине будут строго наказывать Фото: Владимир Зеленский подписал закон об антисемитизме (flickr.com/photos president_of_ukraine)

Президент Владимир Зеленский сегодня, 14 апреля, подписал закон №2037-ІХ, который вводит уголовную ответственность за проявления антисемитизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.

Читайте также: Холокост до сих пор не считают частью украинской истории, - интервью с Виталием Нахмановичем

Главное:

  • Владимир Зеленский подписал законопроект №2037-ІХ, который вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины.
  • За проявления антисемитизма в Украине теперь официально введена уголовная ответственность.
  • Нарушителям грозит штраф от 3400 до 8500 гривен, ограничение свободы до 5 лет или заключение на срок до 3 лет.
  • За преступления, совершенные должностными лицами или с применением насилия, предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
  • Если действия совершены организованной группой или привели к тяжелым последствиям, срок заключения составляет от 5 до 8 лет.

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №5110 еще в феврале 2022 года. Тогда за документ во втором чтении и в целом проголосовали 295 народных депутатов.

Какие изменения предусматривает закон

Документ вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

В частности, устанавливается уголовная ответственность за проявления антисемитизма.

Какое наказание предусмотрено

За проявления антисемитизма предусмотрено:

  • штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен);
  • или ограничение свободы на срок до пяти лет;
  • или лишение свободы на срок до трех лет;
  • с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если такие действия соединены с насилием, обманом или угрозами или совершены должностным лицом, предусмотрено:

  • штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500-17000 гривен);
  • или лишение свободы на срок от двух до пяти лет;
  • с возможным ограничением права занимать должности.

В случае, если правонарушение совершено организованной группой или повлекло тяжкие последствия, наказание составит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что после Второй мировой войны советская власть развернула масштабные репрессии против евреев - ограничивала их права, преследовала интеллигенцию и использовала "еврейский вопрос" в политической борьбе.

Также мы писали, как евреев в советские времена вытесняли из культуры и профессий.

Военный сбор останется и после войны: Зеленский подписал закон
Военный сбор останется и после войны: Зеленский подписал закон
