В Угорщині знову погрожують Україні припинити поставки енергоносіїв

"З Угорщини в Україну поставляється кілька видів енергоносіїв. Серед них особливо вирізняється електроенергія, на яку щомісяця припадає від 30% до 40% українського імпорту. Давайте замислимося, чого це призведе, якщо, скажімо, 30-40% імпорту електроенергії в країну припиниться, які наслідки це матиме?", - заявив Сійярто.

За словами глави МЗС Угорщини, енергопостачання країни нібито позначається не на уряді, не на прем'єр-міністрі, не на міністрах, а на людях, сім'ях та дітях, які живуть у цій країні.

"Ми не хочемо, щоб в українській квартирі, де живуть маленькі діти, не було опалення, бо ці маленькі діти не можуть відповідати за те, як поводиться колишній актор, а нині їхній президент", - додав Сійярто.