Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В Угорщині знову погрожують Україні припинити поставки енергоносіїв

Фото: Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У МЗС Угорщини знову погрожують Україні зупинити поставки енергоносіїв, але не роблять це, нібито шкодуючи українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави МЗС Угорщини Петера Сійярто.

"З Угорщини в Україну поставляється кілька видів енергоносіїв. Серед них особливо вирізняється електроенергія, на яку щомісяця припадає від 30% до 40% українського імпорту. Давайте замислимося, чого це призведе, якщо, скажімо, 30-40% імпорту електроенергії в країну припиниться, які наслідки це матиме?", - заявив Сійярто.

За словами глави МЗС Угорщини, енергопостачання країни нібито позначається не на уряді, не на прем'єр-міністрі, не на міністрах, а на людях, сім'ях та дітях, які живуть у цій країні.

"Ми не хочемо, щоб в українській квартирі, де живуть маленькі діти, не було опалення, бо ці маленькі діти не можуть відповідати за те, як поводиться колишній актор, а нині їхній президент", - додав Сійярто.

Що передувало

Нагадаємо, що 13 і 18 серпня ЗСУ завдали ударів дронами по нафтопроводу "Дружба". Зокрема, в результаті атаки на об'єкті виникла пожежа, через що росіяни повністю припинили перекачування нафти по цьому трубопроводу.

Вже 21 серпня українські дрони здійснили третю атаку, удари були по станції "Унеча", яка теж є частиною нафтопроводу "Дружба". Після цього прокачування нафти до Угорщини та Словаччини зупинилося.

Після цього глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент Володимир Зеленський нібито використав День незалежності України, щоб пригрозити Угорщині.

