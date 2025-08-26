"Из Венгрии в Украину поставляется несколько видов энергоносителей. Среди них особенно выделяется электроэнергия, на которую ежемесячно приходится от 30% до 40% украинского импорта. Давайте задумаемся, к чему это приведет, если, скажем, 30-40% импорта электроэнергии в страну прекратится, какие последствия это будет иметь?", - заявил Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, энергоснабжение страны якобы сказывается не на правительстве, не на премьер-министре, не на министрах, а на людях, семьях и детях, которые живут в этой стране.

"Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер, а ныне их президент", - добавил Сийярто.