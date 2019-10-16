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В Сан-Франциско произошло землетрясение

Новости » В мире    16.10.2019 - 04:59
В Сан-Франциско произошло землетрясение
Иллюстративное фото (flickr.com matthileo)

Ученые не предвидят существенных разрушений

В Сан-Франциско произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.

Ученые основываясь на происхождении и характере землетрясения не предвидят существенных разрушений.

Отмечается, что западное побережье США лежит на разломе тектонических плит, поэтому там высокая сейсмическая активность.

Также отмечается, что в течение года в Калифорнии и прилегающей Неваде происходит около 25 землетрясений магнитудой от 4 до 5.

Напомним, ранее в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки всколыхнули центральную часть Японии в субботу, 12 октября.

Также РБК-Украина писало, что на Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис", который вызвал сильные ливни и наводнения.

Японские власти объявили о проведении спасательной операции, участие в которой принимают 27 тыс. военных и сотрудников экстренных служб. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов.

Отмечается, что из-за тайфуна "Хагибис" в Японии десятки тысяч зданий остались без электроснабжения. В стране отменили более 800 авиарейсов и приостановить железнодорожное движение. Тайфун был признан самым сильным с 1958 года.

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