Число жертв тайфуна в Японии увеличилось вдвое

Фото: последствия тайфуна в Японии (twitter.com /JapanToday)

Погибли почти 20 человек

Мощный тайфун "Хагибис" в Японии унес жизни уже 19 человек в нескольких префектурах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщается, жертвами тайфуна "Хагибис", который обрушился на центральную Японию в субботу, 12 октября, стали по меньшей мере 19 жителей префектур Канагава, Тотиги, Гумма, Иватэ, Мияги, Фукусима, Тиба и Сайтама.

Кроме того, в результате стихии пострадали почти 150 человек и еще 16 считаются пропавшими без вести. Японская власть объявила о проведении спасательной операции, участие в которой принимают 27 тыс. военных и сотрудников экстренных служб. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов.

Отмечается, что из-за тайфуна "Хагибис" в Японии десятки тысяч зданий остались без электроснабжения. В стране отменили более 800 авиарейсов и приостановить железнодорожное движение. Тайфун был признан самым сильным с 1958 года.

More than 250,000 households in the greater Tokyo area (Japan) and regions close by are without electricity because of Typhoon Hagibis.

Global warming is affecting all around the world, take action now people. pic.twitter.com/cSeZ4gBNQ4 — Vincent (@vincent13031925) October 13, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что в результате мощного тайфуна "Хагибис", который 12 октября обрушился на Японию, погибли 7 человек, еще почти 100 человек были ранены. Стихия парализовала японскую столицу Токио, затопив реки и оставив без электричества почти полмиллиона домов.

Также РБК-Украина писало, что незадолго до тайфуна "Хагибис" в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки всколыхнули центральную часть Японии в субботу, 12 октября.