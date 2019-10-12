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В Японии произошло мощное землетрясение

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 13:20
В Японии произошло мощное землетрясение
Иллюстративное фото (flickr.com matthileo)

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане

В центральной части Японии в субботу, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов Америки.

По данным службы, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Тиба, а очаг залегал на глубине 80 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кроме того, была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут после тектонического удара предупреждение было снято.

Напомним, на Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис", который вызвал сильные ливни и наводнения. В результате непогоды погиб как минимум один человек, еще пятеро - получили травмы. В настоящее время скорость ветра достигает 162 км/час с порывами скоростью 216 км/час.

Кроме того, департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины дал рекомендации украинским гражданам в Японии из-за приближающегося тайфуна "Хагибис". В ведомстве предупредили о резком ухудшении погодных условий, из-за чего планируется ограничение работы всех видов транспорта.

На Японию обрушился мощный тайфун, есть жертвы МИД Украины дало рекомендации украинцам в Японии из-за тайфуна
Новости Украины Японияземлетрясение
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