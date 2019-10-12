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На Японию обрушился мощный тайфун, есть жертвы

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 10:41
На Японию обрушился мощный тайфун, есть жертвы
Фото: тайфун в Японии (twitter.com/my_amigouk/)

В результате непогоды один человек погиб, еще пятеро травмированы

На Японию в субботу, 12 октября, обрушился мощный тайфун "Хагибис", который вызвал сильные ливни и наводнения. Из-за непогоды погиб как минимум один человек, пятеро получили травмы, передает DW.

Сообщается, что женщину нашли в перевернутом автомобиле в городе Итихара, к востоку от Токио. Еще пять человек в этом районе получили травмы.

В настоящее время скорость ветра достигает 162 км/час с порывами скоростью 216 км/час. Из-за сильного ветра был разрушен дом, еще в нескольких были повреждены крыши. В городах в центральной Японии затоплены целые районы.

Кроме того, в результате шторма в стране были отменены более 1660 авиарейсов. В восточной и центральной частях страны остановлено движение многих поездов. Также отменены две игры Чемпионата мира по регби, а организаторы Гран-при автогонок "Формулы-1" в Японии перенесли квалификационные заезды с субботу на воскресенье.

Фото: тайфун в Японии (twitter.com)

Напомним, департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины дал рекомендации украинским гражданам в Японии из-за приближающегося тайфуна "Хагибис".

МИД Украины дало рекомендации украинцам в Японии из-за тайфуна Япония информирует туристов о приближении мощного тайфуна
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