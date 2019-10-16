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У Сан-Франциско стався землетрус

Новини » В світі    16.10.2019 - 04:59
У Сан-Франциско стався землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com matthileo)

Вчені не прогнозують суттєвих руйнувань

В Сан-Франциско стався землетрус магнітудою 4,5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times.

Вчені грунтуючись на походженні і характері землетрусу не передбачають суттєвих руйнувань.

Наголошується, що західне узбережжя США лежить на розломі тектонічних плит, тому там висока сейсмічна активність.

Також зазначається. що протягом року в Каліфорнії і прилеглої Неваді відбувається близько 25 землетрусів магнітудою від 4 до 5.

Нагадаємо, раніше в Японії стався сильний землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи сколихнули центральну частину Японії, в суботу, 12 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що на Японію обрушився потужний тайфун "Хагібіс", який викликав сильні зливи та повені.

Японська влада оголосила про проведення рятувальної операції, участь в якій беруть 27 тис. військових і співробітників екстрених служб. Рятувальники евакуюють мешканців підтоплених будинків.

Наголошується, що через тайфун "Хагібіс" в Японії десятки тисяч будинків залишилися без електропостачання. У країні скасовано понад 800 авіарейсів і призупинити залізничне рух. Тайфун був визнаний найсильнішим з 1958 року.

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