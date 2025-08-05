"В ближайшие недели и даже раньше": посол США в НАТО сделал заявление об оружии для Украины
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что в ближайшее время сразу несколько стран могут объявить о выделении денег на закупку американского оружия для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, Нидерланды стали первой страной, которая воспользовалась новым механизмом НАТО для финансирования поставок американского оружия Украине. Но в ближайшее время к инициативе присоединятся и другие страны.
"Мы движемся как можно быстрее", - сказал Уитакер.
Он добавил, что поставки США по новому механизму начнутся очень быстро.
"Я думаю, что мы увидим, что это будет двигаться очень быстро, безусловно, в ближайшие недели, но некоторые даже раньше. Нидерланды - лишь первые из многих. Вы увидите ряд объявлений в ближайшие недели", - отметил посол США при НАТО.
Новая инициатива США и НАТО
Вчера стало известно, что Нидерланды выделяют 500 млн евро на новую инициативу, в рамках которой Украина получит американское оружие за счет стран Европы.
В пакет поддержки войдут ракеты и детали для систем ПВО Patriot и HAWK. Также украинским защитникам передадут артиллерийские снаряды, хотя точный состав пакета еще согласовывается.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что его страна первой, которая выделила деньги на такую инициативу. Так нидерландские власти хотят подать пример.
Напомним, что 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину.
Трамп уверял, что все оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.
Американский лидер обещал, что в рамках этой инициативы Украина получит "лучшее оружие".