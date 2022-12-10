"В мережах не струм, а лють енергетиків". Ситуація зі світлом в Одесі залишається складною

"Одразу після атак на об’єкти енергоінфраструктури, енергетики ДТЕК та НЕК Укренерго зробили все можливе, щоб оперативно подати напругу на об’єкти критичної інфрастуктури - котельні, водоканал, лікарні. Щоб попри відсутність світла у мешканців Одеси були тепло та вода. Нам зараз потрібно пам’ятати, що ми - українці. Ми незламні і непереможні. Зараз в мережах не струм, а лють і кров наших енергетиків", - підкреслив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі.

Повідомляється, що ситуація в енергетиці Одеської області залишається складною. Енергетики продовжують невпинно працювати для того, щоб відновити зруйноване ворогом і отримати можливість відновити електропостачання для жителів міста та області за стабілізаційними графіками.

Зазначено, що загалом в Одеській області цілодобово працює 206 бригад ДТЕК задля оперативного усунення аварій та повернення світла в домівки клієнтів, щойно це стане можливим.

За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів.

Після завершення відновлювальних робіт, енергетики ДТЕК зможуть розпочати вмикати світло на деякий час.