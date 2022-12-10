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"В сети не ток, а ярость энергетиков". Ситуация со светом в Одессе остается сложной

Фото: в Одессе ситуация со светом остается сложной (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После утренних атак врага по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области 10 декабря, энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго продолжают восстанавливать разрушенные энергообъекты. Без света остаются Одесса и почти вся область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

"Сразу после атак на объекты энергоинфраструктуры, энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго сделали все возможное, чтобы оперативно подать напряжение на объекты критической инфраструктуры - котельные, водоканал, больницы. Чтобы, несмотря на отсутствие света, у жителей Одессы были тепло и вода. Нам сейчас нужно помнить, что мы - украинцы. Мы несгибаемы и непобедимы. Сейчас в сети не ток, а ярость и кровь наших энергетиков", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Одесские электросети.

Сообщается, что ситуация в энергетике Одесской области остается сложной. Энергетики продолжают неустанно работать для того, чтобы восстановить разрушенное врагом и получить возможность возобновить электроснабжение жителей города и области по стабилизационным графикам.

Отмечено, что в Одесской области круглосуточно работает 206 бригад ДТЭК для оперативного устранения аварий и возвращения света в дома клиентов, как только это станет возможным.

По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов.

После завершения восстановительных работ, энергетики ДТЭК смогут начать включать свет на некоторое время.

Напомним, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

Из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.

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ОдессаЭлектроэнергия