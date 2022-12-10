"В сети не ток, а ярость энергетиков". Ситуация со светом в Одессе остается сложной

"Сразу после атак на объекты энергоинфраструктуры, энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго сделали все возможное, чтобы оперативно подать напряжение на объекты критической инфраструктуры - котельные, водоканал, больницы. Чтобы, несмотря на отсутствие света, у жителей Одессы были тепло и вода. Нам сейчас нужно помнить, что мы - украинцы. Мы несгибаемы и непобедимы. Сейчас в сети не ток, а ярость и кровь наших энергетиков", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Одесские электросети.

Сообщается, что ситуация в энергетике Одесской области остается сложной. Энергетики продолжают неустанно работать для того, чтобы восстановить разрушенное врагом и получить возможность возобновить электроснабжение жителей города и области по стабилизационным графикам.

Отмечено, что в Одесской области круглосуточно работает 206 бригад ДТЭК для оперативного устранения аварий и возвращения света в дома клиентов, как только это станет возможным.

По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов.

После завершения восстановительных работ, энергетики ДТЭК смогут начать включать свет на некоторое время.