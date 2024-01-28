У Києві та низці областей тривога через балістику. У Полтаві лунають вибухи

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

До того ж, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін закликав мешканців області перебувати в укриттях до відбою.

Крім того, "Суспільне" повідомляє, що у Полтаві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також про вибухи повідомляється у Кременчуцькому районі у Полтавській області.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, оголошена загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Нічний удар по Україні 27 січня

У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки є влучання у промисловий об'єкт.

Після удару на місці вибухів також виникла пожежа. Пізніше у Полтавській ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на регіон.

У Повітряних силах ЗСУ про загрозу застосування "Шахедів" попереджали мешканців східних та центральних регіонів.

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