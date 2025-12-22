В ISW розкрили мету атак РФ на прикордонні райони Сумщини й Харківщини

Арміяр РФ проводить так звану "нову кампанію когнітивної війни" в Сумській та Харківській областях для того, щоб створити враження руйнування української лінії фронту. Росія намагається посилити позиції на тлі можливих мирних переговорів із Заходом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW проаналізували бойову активність російських військ у районі Грабовського на Сумщині та Сотницького Козачка на Харківщині. За їхньою оцінкою, Кремль може подавати ці локальні атаки на прикордонні села як елемент нібито нового широкомасштабного наступу, щоб підкріпити хибний наратив про загальний колапс української оборони.

Водночас в ISW наголошують: реальних ознак швидкого обвалу фронту немає, а перемога Росії не є неминучою.

Аналітики зазначають, що російські війська не створили умов для масштабного наступу через міжнародний кордон на півночі України. Інститут не виявив доказів підготовки або спроможності РФ провести значну наступальну операцію в цьому регіоні.

"Значна частина прикордонної зони Сумської і Харківської областей, включаючи район Грабовського, перебуває в стані спокою з кінця літа 2025 року. Лінія фронту поблизу Сотницького Козачка перебуває в стані спокою з літа 2024 року", - йдеться в звіті.

Нові провокації РФ

За прогнозом ISW, у найближчі дні або тижні Росія може здійснити нові обмежені атаки через кордон у межах цієї кампанії когнітивної війни, щоб вплинути на перебіг мирних переговорів. Кремль і російські медіа, ймовірно, супроводжуватимуть такі дії гучними заявами, подаючи їх як початок нового наступу.

"Поява нових невеликих тактичних атак на північній лінії фронту і посилена російська інформаційна агітація навколо такої діяльності не свідчитимуть про фактичний новий великий наземний наступ. Основною метою цих тактичних атак є досягнення інформаційного ефекту, а не захоплення території в рамках ширшого наступу", - кажуть аналітики.

В ISW додають, що їхня оцінка може змінитися лише у разі, якщо російські сили почнуть підготовку повноцінних наземних операцій - зокрема, перекидання додаткових підрозділів до зони відповідальності Північного угруповання військ. Станом на зараз таких ознак немає, зазначають аналітики.