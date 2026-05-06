Головна » Новини » Надзвичайні події

СБУ проводить обшуки в ТЦК у Дніпрі, - джерела

16:31 06.05.2026 Ср
У мережі ширяться відео з міся події
Марія Науменко, Юлія Акимова
СБУ проводить обшуки в ТЦК у Дніпрі, - джерела Ілюстративне фото: Служба безпеки України (facebook.com)
У Дніпрі у середу, 6 травня, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

У мережі також з’явилися відео, на яких видно роботу силовиків та затримання біля будівлі.

Наразі офіційні подробиці щодо причин обшуків та можливих підозр не розголошуються.

Нагадаємо, днями Нацполіція провела масштабні обшуки у посадовців ТЦК у 16 регіонах України. Правоохоронці перевіряли як чинних, так і колишніх працівників центрів комплектування у справах про незаконне збагачення та недостовірне декларування.

За даними слідства, під час обшуків вилучили елітні автомобілі, великі суми готівки та документи, що можуть свідчити про легалізацію незаконних доходів. Загальна сума виявлених порушень, за оцінками правоохоронців, становить майже 92 млн грн.

