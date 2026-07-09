В Ужгороді чоловік помер після падіння з вікна ТЦК (відео)

Чоловік випав з вікна адмінбудівлі, яку використовує Ужгородський ТЦК, та отримав тяжкі травми. Військові та очевидці надали потерпілому першу домедичну допомогу й викликали екстрені служби.

Чоловіка госпіталізували, проте врятувати його життя медикам не вдалося - він помер у лікарні.

У Закарпатському ОТЦК заявили, що обставини інциденту зафіксувала камера спостереження. На відео видно, як чоловік самостійно попрямував до вікна і вистрибнув з третього поверху.

За даними військкомату, до моменту інциденту чоловік перебував у приміщенні й поводився спокійно. Перед цим він повідомив про готовність проходити службу в Силах оборони на території Закарпатської області.

Через цей випадок у ТЦК призначили службове розслідування. Військове керівництво запевнило, що повністю співпрацює зі слідством та Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини для забезпечення прозорого розслідування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка провела першочергові слідчі дії. За фактом смерті чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі призначили комплекс необхідних судових експертиз, триває встановлення всіх обставин цієї події.