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В Ужгороде мужчина умер после падения из окна ТЦК (видео)

14:19 09.07.2026 Чт
2 мин
Обстоятельства трагедии зафиксировала камера наблюдения
aimg Валерий Ульяненко
Фото: мужчина выпрыгнул с 3 этажа ТЦК в Ужгороде (facebook.com_zkotck)

В среду, 8 июля, в Ужгороде мужчина погиб после падения с третьего этажа здания ТЦК. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Закарпатской области и сообщение Закарпатского ОТЦК.

Мужчина выпал из окна админздания, которое использует Ужгородский ТЦК, и получил тяжелые травмы. Военные и очевидцы оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь и вызвали экстренные службы.

Мужчину госпитализировали, однако спасти его жизнь медикам не удалось - он скончался в больнице.

В Закарпатском ОТЦК заявили, что обстоятельства инцидента зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как мужчина самостоятельно направился к окну и выпрыгнул с третьего этажа.

По данным военкомата, до момента инцидента мужчина находился в помещении и вел себя спокойно. До этого он сообщил о готовности проходить службу в Силах обороны на территории Закарпатской области.

В связи с этим в ТЦК назначили служебное расследование. Военное руководство заверило, что полностью сотрудничает со следствием и Офисом Уполномоченного по правам человека для обеспечения прозрачного расследования.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проведшая первоочередные следственные действия. По факту смерти мужчины полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Следователи назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств этого события.

Ранее в Одесской области задержали сотрудников одного из районных ТЦК и их сообщников. По данным следствия, они похищали и пытали мужчин, чтобы улучшить показатели мобилизации.

Также стало известно, что деятельность Николаевского и Одесского ТЦК проверят после жалоб народных депутатов на изъятие мобильных телефонов и унизительное отношение к людям.

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