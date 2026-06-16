На Одещині працівники ТЦК викрадали та катували чоловіків для виконання "плану" мобілізації

В Одеській області затримали працівників районного ТЦК та їхніх спільників, які викрадали та катували чоловіків заради покращення показників мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.

Шестеро працівників районного центру комплектування вирішили "покращити" статистику призову незаконними методами. Для цього вони залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали розшукувати чоловіків на вулицях та збирали про них інформацію.

Потерпілих примусово доставляли та незаконно утримували прямо в приміщеннях військкомату. Там над чоловіками жорстоко знущалися: їх били, залякували та чинили сильний психологічний тиск. Крім того, слідчі зафіксували випадки сексуального насильства над утримуваними.

Під час обшуків правоохоронці знайшли та вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, за допомогою яких фігуранти катували людей.

Правоохоронці затримали всіх дев'ятьох учасників угруповання. Їм оголосили підозри у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 КК України).

Фото: затримання причетних до скоєння злочинів працівників ТЦК (dbr.gov.ua)

Суд відправив усіх фігурантів під варту без права на внесення застави. Наразі слідчі шукають інших можливих потерпілих та встановлюють усіх осіб, причетних до вчинення злочинів.