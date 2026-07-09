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В Ужгороді чоловік помер після падіння з вікна ТЦК (відео)

14:19 09.07.2026 Чт
2 хв
Обставини трагедії зафіксувала камера спостереження
aimg Валерій Ульяненко
В Ужгороді чоловік помер після падіння з вікна ТЦК (відео) Фото: чоловік вистрибнув з 3 поверху ТЦК в Ужгороді (facebook.com_zkotck)
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В середу, 8 липня, в Ужгороді чоловік загинув після падіння з третього поверху будівлі ТЦК. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Закарпатської області та допис Закарпатського ОТЦК.

Чоловік випав з вікна адмінбудівлі, яку використовує Ужгородський ТЦК, та отримав тяжкі травми. Військові та очевидці надали потерпілому першу домедичну допомогу й викликали екстрені служби.

Чоловіка госпіталізували, проте врятувати його життя медикам не вдалося - він помер у лікарні.

У Закарпатському ОТЦК заявили, що обставини інциденту зафіксувала камера спостереження. На відео видно, як чоловік самостійно попрямував до вікна і вистрибнув з третього поверху.

За даними військкомату, до моменту інциденту чоловік перебував у приміщенні й поводився спокійно. Перед цим він повідомив про готовність проходити службу в Силах оборони на території Закарпатської області.

Через цей випадок у ТЦК призначили службове розслідування. Військове керівництво запевнило, що повністю співпрацює зі слідством та Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини для забезпечення прозорого розслідування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка провела першочергові слідчі дії. За фактом смерті чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі призначили комплекс необхідних судових експертиз, триває встановлення всіх обставин цієї події.

Раніше в Одеській області затримали співробітників одного з районних ТЦК та їхніх спільників. За даними слідства, вони викрадали й катували чоловіків, щоб покращити показники мобілізації.

Також стало відомо, що діяльність Миколаївського та Одеського ТЦК перевірять після скарг народних депутатів на вилучення мобільних телефонів і принизливе ставлення до людей.

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