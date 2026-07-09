В Ужгороде мужчина умер после падения из окна ТЦК (видео)

В среду, 8 июля, в Ужгороде мужчина погиб после падения с третьего этажа здания ТЦК. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Закарпатской области и сообщение Закарпатского ОТЦК.

Мужчина выпал из окна админздания, которое использует Ужгородский ТЦК, и получил тяжелые травмы. Военные и очевидцы оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь и вызвали экстренные службы.

Мужчину госпитализировали, однако спасти его жизнь медикам не удалось - он скончался в больнице.

В Закарпатском ОТЦК заявили, что обстоятельства инцидента зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как мужчина самостоятельно направился к окну и выпрыгнул с третьего этажа.

По данным военкомата, до момента инцидента мужчина находился в помещении и вел себя спокойно. До этого он сообщил о готовности проходить службу в Силах обороны на территории Закарпатской области.

В связи с этим в ТЦК назначили служебное расследование. Военное руководство заверило, что полностью сотрудничает со следствием и Офисом Уполномоченного по правам человека для обеспечения прозрачного расследования.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проведшая первоочередные следственные действия. По факту смерти мужчины полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Следователи назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств этого события.