ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Ужгороде мужчина умер после падения из окна ТЦК (видео)

14:19 09.07.2026 Чт
2 мин
Обстоятельства трагедии зафиксировала камера наблюдения
aimg Валерий Ульяненко
В Ужгороде мужчина умер после падения из окна ТЦК (видео) Фото: мужчина выпрыгнул с 3 этажа ТЦК в Ужгороде (facebook.com_zkotck)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В среду, 8 июля, в Ужгороде мужчина погиб после падения с третьего этажа здания ТЦК. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Закарпатской области и сообщение Закарпатского ОТЦК.

Мужчина выпал из окна админздания, которое использует Ужгородский ТЦК, и получил тяжелые травмы. Военные и очевидцы оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь и вызвали экстренные службы.

Мужчину госпитализировали, однако спасти его жизнь медикам не удалось - он скончался в больнице.

В Закарпатском ОТЦК заявили, что обстоятельства инцидента зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как мужчина самостоятельно направился к окну и выпрыгнул с третьего этажа.

По данным военкомата, до момента инцидента мужчина находился в помещении и вел себя спокойно. До этого он сообщил о готовности проходить службу в Силах обороны на территории Закарпатской области.

В связи с этим в ТЦК назначили служебное расследование. Военное руководство заверило, что полностью сотрудничает со следствием и Офисом Уполномоченного по правам человека для обеспечения прозрачного расследования.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проведшая первоочередные следственные действия. По факту смерти мужчины полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Следователи назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств этого события.

Ранее в Одесской области задержали сотрудников одного из районных ТЦК и их сообщников. По данным следствия, они похищали и пытали мужчин, чтобы улучшить показатели мобилизации.

Также стало известно, что деятельность Николаевского и Одесского ТЦК проверят после жалоб народных депутатов на изъятие мобильных телефонов и унизительное отношение к людям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Закарпатье ТЦК
Новости
Украина ночью поразила 12 танкеров "теневого флота" РФ и не только
Украина ночью поразила 12 танкеров "теневого флота" РФ и не только
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером