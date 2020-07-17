В Ужгороде произошло ДТП со "скорой", есть пострадавшие

Сегодня, 17 июля, в Ужгороде водитель BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся с каретой скорой помощи, в которой находилось 4 человека. В результате дорожно-транспортного происшествия трех человек госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла около полуночи по улице Собранецкой, когда 35-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи FORD Transit, который выезжал с второстепенной дороги на главную.

Фото: ДТП в Ужгороде (zk.npu.gov.ua)

Водителя BMW и двух пассажиров "скорой" доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает, погибших нет. Обстоятельства и причины трагедии пока устанавливаются.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения". Санкция статьи предусматривает от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Житомире на переулке Коммунальный произошло ДТП, в результате которого погиб пятилетний мальчик.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что под Киевом на Старообуховской трассе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с погибшими.