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В Житомире грузовик сбил насмерть ребенка

Житомир, Пятница 17 июля 2020 11:48
В Житомире грузовик сбил насмерть ребенка
Фото: ДТП в Житомире (zt.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

По результатам освидетельствования на употребление алкоголя водитель был трезв

Вчера, 16 июля, в Житомире на переулке Коммунальный произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пятилетний мальчик. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 23-летний водитель грузовика "СаЗ 3507" двигался по переулку Коммунальному в тот момент как у проезжей части игрались двое мальчиков. Один из них внезапно выбежал на дорогу и попал под заднее колесо автомобиля. Ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

По результатам освидетельствование на употребление алкоголя водитель был трезв. Также ему назначили ряд других экспертных исследований.

Напомним, 13 июля, в Житомирской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пятеро людей, большинство из них дети.

Также РБК-Украина писало, что в Приморском районе Мариуполя по улице Ушакова столкнулись два легковых автомобиля в результате чего травмы получили пятеро человек.

Кроме того, под Киевом на Старообуховской трассе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с погибшими.

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