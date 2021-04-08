ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ужгороде предприниматели вновь вышли на акцию против ограничений "красной" зоны

Новина українською → Ужгород, Четверг 08 апреля 2021 11:53
В Ужгороде предприниматели вновь вышли на акцию против ограничений "красной" зоны Фото: предприниматели Ужгорода снова вышли на протест (suspilne.media)
Автор: Андрей Василюк

В Ужгороде предприниматели снова вышли на протест возле здания городского совета. Протестующие стремятся получить лучшие условия работы во время жестких ограничений "красной" зоны карантина.

Об этом сообщают "Суспильне Закарпатье".

По словам одного из организаторов акции Романа Плиски, предприниматели составили список требований и предложений о работе предприятий в условиях красной зоны.

По словам Плиски, на акции присутствовало около 200 человек. Также на месте происшествия за общественным порядком следят полицейские.

Отметим, в различных регионах Украины предприниматели выходят на акции протестов. Они требуют обеспечить возможность работы в условиях "красной" зоны карантина. В частности, 7 апреля протест против карантина состоялся в Запорожье. Там участники акции в знак протеста блокировали движение общественного транспорта.

Напомним, в Ужгороде недавно ослабили карантин. Со вторника, 6 апреля, в городе возобновил работу общественный транспорт.

Запрет на работу общественного транспорта в Закарпатской области вводили в связи с попаданием региона в "красную" зону карантина. При этом ограничения продлевали дважды подряд.

В Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В Министерстве здравоохранения отметили, что эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Карантин
NEWS
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину