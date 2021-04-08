В Ужгороде предприниматели вновь вышли на акцию против ограничений "красной" зоны

В Ужгороде предприниматели снова вышли на протест возле здания городского совета. Протестующие стремятся получить лучшие условия работы во время жестких ограничений "красной" зоны карантина.

По словам Плиски, на акции присутствовало около 200 человек. Также на месте происшествия за общественным порядком следят полицейские.

По словам одного из организаторов акции Романа Плиски, предприниматели составили список требований и предложений о работе предприятий в условиях красной зоны.

Отметим, в различных регионах Украины предприниматели выходят на акции протестов. Они требуют обеспечить возможность работы в условиях "красной" зоны карантина. В частности, 7 апреля протест против карантина состоялся в Запорожье. Там участники акции в знак протеста блокировали движение общественного транспорта.

Напомним, в Ужгороде недавно ослабили карантин. Со вторника, 6 апреля, в городе возобновил работу общественный транспорт.

Запрет на работу общественного транспорта в Закарпатской области вводили в связи с попаданием региона в "красную" зону карантина. При этом ограничения продлевали дважды подряд.

В Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В Министерстве здравоохранения отметили, что эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.