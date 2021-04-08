В Ужгороді підприємці знову вийшли на акцію проти обмежень"червоної" зони

В Ужгороді підприємці знову вийшли на протест біля будівлі міської ради. Протестувальники прагнуть отримати кращі умови роботи під час жорстких обмежень "червоної" зони карантину.

За словами Романа Плиски на акції присутні близько 200 людей. Також на місці події за громадським порядком стежать поліцейські.

За словами одного з організаторів акції Романа Плиски, підприємці склали список вимог та пропозицій щодо роботи підприємств в умовах червоної зони.

Зазначимо, в різних регіонах України підприємці виходять на акції протестів. Вони вимагають забезпечити можливість роботи в умовах "червоної" зони карантину. Зокрема, 7 квітня протест проти карантину відбувся в Запоріжжі. Там учасники акції на знак протесту блокували рух громадського транспорту.

Нагадаємо, в Ужгороді нещодавно послабили карантин. З вівторка, 6 квітня, в місті відновив роботу громадський транспорт.

Заборону на роботу громадського транспорту в Закарпатській області запроваджували в зв'язку з потраплянням регіону в "червону" зону карантину. При цьому обмеження продовжували двічі поспіль.

В Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.