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В Ужгороде предприниматели вышли на митинг против ограничений "красной" зоны

Новина українською → Ужгород, Среда 31 марта 2021 10:08
В Ужгороде предприниматели вышли на митинг против ограничений "красной" зоны Фото: в Ужгороде протестуют предприниматели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ужгороде на площади Народной вышли на протест представители бизнеса. Они выступают против выборочного карантина.

Об этом сообщает "Суспильне".

Около 50 человек собрались под Закарпатской ОГА на протест против ограничений, предусмотренных "красной" зоной. Среди митингующих - предприниматели, работающие в сфере торговли, общественного питания, спортивной сферы, а также представители частных учебных заведений и кружков.

Также на месте события за общественным порядком следят полицейские. Пока к протестующим не вышел никто из представителей власти.

Фото: в Ужгороде протестуют (suspilne.media)

Отметим, с 8 марта на Закарпатье начали действовать ограничения "красной" зоны.

Напомним, вчера протестовали предприниматели в Черновцах.

Тогда участникам протеста в Черновцах против карантина частично пошли на уступки. В частности, предпринимателям Калиновского рынка дали доступ к своим торговым местам.

РБК-Украина писало, что в Одессе раньше тоже была акция протеста из-за ужесточения карантинных ограничений в городе.

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