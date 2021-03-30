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На Закарпатье продлили ограничения на работу общественного транспорта

Новина українською → Закарпатская область , Вторник 30 марта 2021 21:30
На Закарпатье продлили ограничения на работу общественного транспорта Фото: автобус с пропуском по спецпропускам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Закарпатской области продлили ограничения на работу общественного транспорта. Они будут действовать до 5 апреля.

Об этом сообщает сайт Закарпатской облгосадминистрации.

Исключением останутся:

  • транзитные перевозки;
  • перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
  • перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине наиболее сложная ситуация с коронавирусом, в частности, с заполненностью больниц сложилась в Киеве и в Одессе. При этом ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась в Ивано-Франковской области.

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