На Закарпатье продлили ограничения на работу общественного транспорта
Фото: автобус с пропуском по спецпропускам (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Закарпатской области продлили ограничения на работу общественного транспорта. Они будут действовать до 5 апреля.
Об этом сообщает сайт Закарпатской облгосадминистрации.
Исключением останутся:
- транзитные перевозки;
- перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
- перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
- перевозка пассажиров автотранспортом международного сообщения при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине наиболее сложная ситуация с коронавирусом, в частности, с заполненностью больниц сложилась в Киеве и в Одессе. При этом ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась в Ивано-Франковской области.