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На Закарпатье разрешили работу общественного транспорта

Новина українською → Закарпатье, Понедельник 05 апреля 2021 16:42
На Закарпатье разрешили работу общественного транспорта Фото: троллейбусы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Так, комиссия разрешила осуществлять на территории области регулярные и нерегулярные перевозок пассажиров, в том числе на городских автобусных маршрутах.

Кроме того, правоохранителям поручили контролировать соблюдение ограничений при осуществлении пассажирских перевозок на транспорте.

"Мы должны удержать и улучшить результаты, достигнутые за период пребывания региона в "красной" зоне. Это возможно сделать только благодаря сознательной дисциплине всех людей. А дисциплина не бывает без контроля, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы разорвать цепь заражения COVID-19 и снизить нагрузку на медицинскую систему", - заявил глава ОГА Анатолий Полосков.

Напомним, ранее в Закарпатской области ввели запрет на работу транспорта. При этом ограничение дважды продлевали.

Кроме того, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19.

Добавим, что в Украине за минувшие сутки выявили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

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