Прибытие хасидов в Умань в этом году невозможно, - МИД

Фото: хасид (УНИАН)

Такое решение принято из-за коронавируса

В Министерстве иностранных дел решили, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в текущем году является невозможным. Причина тому - коронавирус.

Об этом говорится в документе, который мэр Умани Александр Цебрий обнародовал на своей странице в Facebook.

Как указано в документе, такое решение принято с учетом текущей эпидемической ситуации в Израиле, который находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусом, а также запретом на проведение массовых мероприятий в Украине.

Фото: решение (facebook.com/Oleksandr.Tsebriy)

В документе также говорится о существующих попытках "политизировать" вопрос нынешнего приезда хасидов в Умань - в частности, карантин подают некоторыми организациями в качестве примера "антисемитизма".

Поэтому высказывается просьба выработать согласованную государственную позицию и принять соответствующие решения по организации нынешнего празднования Рош-га-Шана иудейской общиной (участие в праздновании ограниченного круга представителей местной хасидской общины, организация онлайн-трансляции мероприятий и т.д.).

Напомним, в 2019 году в Умань прибыли более 30 тысяч паломников на празднование еврейского Нового года.

Тогда сообщалось, что за время пребывания хасидов в Умани в том году было открыто 15 уголовных дел.