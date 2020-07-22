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В Ужгород прилетіли хасиди-паломники

Ужгород, Середа 22 липня 2020 14:59
В Ужгород прилетіли хасиди-паломники
Фото: борт з хасидами (facebook.com/odazakarpattya)
Автор: Дмитро Левицький

Хасиди планують відвідати могилу одного з духовних лідерів у Буштині

Сьогодні, 22 липня, в Ужгородському міжнародному аеропорту приземлився чартерний літак з Ізраїлю. Літак доправив в Україну хасидів-паломників.

Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація.

В ОДА зазначили, що хасиди щороку прилітають в Закарпатську область, щоб відвідати могилу одного з духовних лідерів общини на єврейському кладовищі поблизу синагоги у Буштині Тячівського району.

Зазначимо, найпопулярнішим місцем паломництва хасидів в Україні є місто Умань, де поховано їх духовного лідера цадика Нахмана. Щороку на юдейський Новий рік в місто прибувають десятки тисяч хасидів. Однак, цього року паломництво хасидів під питанням через пандемію коронавірусу.

Проти прибуття хасидів в Умань цього року виступив мер міста Олександр Цебрий.

Про неможливість паломництва хасидів в Умань цього року також заявляли в українському Міністерстві закордонних справ, адже Ізраїль зараз перебуває у списку "червоних" країн за поширенням коронавірусу.

Однак, в українському уряді досі не вирішили, що робити з цьогорічним паломництвом хасидів до Умані.

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