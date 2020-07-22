В Ужгород прилетіли хасиди-паломники

Хасиди планують відвідати могилу одного з духовних лідерів у Буштині
Сьогодні, 22 липня, в Ужгородському міжнародному аеропорту приземлився чартерний літак з Ізраїлю. Літак доправив в Україну хасидів-паломників.
Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація.
В ОДА зазначили, що хасиди щороку прилітають в Закарпатську область, щоб відвідати могилу одного з духовних лідерів общини на єврейському кладовищі поблизу синагоги у Буштині Тячівського району.
Зазначимо, найпопулярнішим місцем паломництва хасидів в Україні є місто Умань, де поховано їх духовного лідера цадика Нахмана. Щороку на юдейський Новий рік в місто прибувають десятки тисяч хасидів. Однак, цього року паломництво хасидів під питанням через пандемію коронавірусу.
Проти прибуття хасидів в Умань цього року виступив мер міста Олександр Цебрий.
Про неможливість паломництва хасидів в Умань цього року також заявляли в українському Міністерстві закордонних справ, адже Ізраїль зараз перебуває у списку "червоних" країн за поширенням коронавірусу.
Однак, в українському уряді досі не вирішили, що робити з цьогорічним паломництвом хасидів до Умані.