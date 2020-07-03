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Мэр Умани против приезда хасидов в этом году

Новости » Общество     03.07.2020 - 18:07
Мэр Умани против приезда хасидов в этом году
Фото: хасиды (Униан)

В Умани опасаются вспышки коронавируса после приезда паломников

Городской глава Умани Александр Цебрий выступил против приезда паломников на празднование иудейского праздника Рош ха-Шана в 2020 году. Он опасается роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом Цебрий заявил в видеообращении в Facebook.

Мэр Умани выразил сомнение, что все паломники будут придерживаться карантинных ограничений и требований.

"Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии Covid-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина", - сказал Цебрий.

Он отметил, что по прогнозам правительства вторая волна коронавируса может припасть на период празднования Рош ха-Шана.

"Поэтому я против посещения паломниками нашего города в этом году. Уманчане, но я хочу услышать вас… Я хочу вашей активности, хочу услышать ваше мнение", - сообщил Цебрий.

По состоянию на 3 июля в Черкасской области выявлено 653 заболеваний коронавирусом, из них в самой Умани - 17.

Отметим, еврейский праздник Нового года Рош Ха-Шана в этом году будет праздноваться в период с 18 по 20 сентября.

Напомним, в прошлом году в Умань прибыли более 30 тысяч паломников на празднование еврейского Нового года.

Также РБК-Украина писало, что за время пребывания хасидов в Умани в 2019 году было открыто 15 уголовных дел.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УманьРош-Ха-ШанаКоронавирус
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