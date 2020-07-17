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Кабмин еще не определился, смогут ли хасиды приехать в Умань

Киев, Пятница 17 июля 2020 13:16
Кабмин еще не определился, смогут ли хасиды приехать в Умань
Фото: семья хасидов (flickr.com backgroundgeo)
Автор: Роман Калиниченко

По словам премьера, еще есть время, чтобы решить этот вопрос

Правительство изучит вопрос возможности приезда паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана. Для этого проведут несколько комиссий.

Об этом в Верховной раде сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

На предложение одного из депутатов запретить въезд хасидов из-за ситуации с коронавирусом и возможного распространение инфекции, Шмыгаль ответил, что "у нас еще есть время".

"Если хотите, мы с вашим участием проведем соответствующие комиссии, в том числе и государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где рассмотрим этот вопрос со всех сторон и примем абсолютно взвешенное решение", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в 2019 году в Умань прибыло более 30 тысяч паломников на празднование еврейского Нового года.

В этом году из-за коронавируса прибытие десятков тысяч хасидов в Умань является невозможным, заявили в Министерстве иностранных дел.

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