Ужгород отказался открывать детсады: не позволяет эпидситуация

Вопрос повторно рассмотрят 12 июня
В Ужгороде продлили запрет на работу детских садов. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского горсовета.
Отмечается, что решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе.
"В настоящее время наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, которая не дает возможности ввести послабления противоэпидемических мероприятий, а именно разрешить посещение учреждений дошкольного образования", - сообщили в горсовете.
Данный вопрос вновь будет рассмотрен 12 июня. Изначально планировалось, что детские сады в Ужгороде будут открыты с 9 июня.
Также в горсовете сообщили, что по состоянию на 5 июня в Ужгороде подтверждено коронавирус у 410 жителей города. За прошлые сутки выявлено четыре новых заболевания. При этом вылечились уже 234 пациента, 6 человек - умерли.
Ранее РБК-Украина писало, что в Закарпатской области сегодня решили усилить контроль за соблюдением карантина.
Отметим, с 5 июня в Украине начался новый этап ослабления карантина, на котором разрешена работа ресторанов, а также возобновлено внутреннее авиасообщение.
При этом в Кабинете министров не исключают замедление выхода из карантина в связи с увеличением новых заболеваний в Украине в последние дни.
Автор: Игорь Литвиненко