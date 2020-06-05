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В Закарпатской области ужесточают карантин

Новости » Коронавирус     05.06.2020 - 17:22
В Закарпатской области ужесточают карантин
Фото: люди в масках на лице (РБК-Украина)

Усиливают контроль за соблюдением карантинных мер

В Закарпатской области решили усилить контроль за соблюдением карантина для уменьшения распространения коронавируса. В частности, усиливается контроль за регулярными пассажироперевозками.

Об этом написал глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров в Facebook.

По его словам, в области усилят контроль за пассажироперевозками автомобильным транспортом и за соблюдением предприятиями и гражданами карантинных мер, в частности, относительно дистанции и масок.

Также в области усилят контроль за соблюдением санитарных норм заведениями общественного питания.

Отметим, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на сегодня в Закарпатской области зафиксировано 1280 случаев коронавируса. При этом 551 пациент уже выздоровел.

Напомним, карантин решили снова продлить во Львовской области: ограничения планируют снова пересмотреть 12 июня.

Кроме того, замедление выхода из карантина в Украине не исключают в правительстве, график ослабление ограничений могут изменить.

Добавим, в последние дни в Украине наблюдается рост новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Закарпатская областькарантинЗакарпатская ОГА
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