В Украине сегодня открываются детсады, в Киеве - с 1 июня

Фото: детский сад (mon.gov.ua)

Детсады будут работать с определенным ограничениями

В Украине с сегодняшнего дня, 25 мая, возобновляют работу детские сады. В Киеве они откроются с 1 июня.

Соответствующее постановление об ослаблении карантина принял Кабинет министров еще 20 мая.

Так, на период карантина Министерство здравоохранения утвердило ряд правил, которые должны придерживаться администрацией детских садов. В частности:

Перед началом работы заведения все работники должны пройти температурный скрининг, детям измеряется температура перед входом в заведение;

Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 - не допускаются в заведение;

Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;

Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под наблюдением воспитателя;

В игровой форме по собственному примеру воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру;

Запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом;

Запрещается находиться в уличной обуви внутри детского сада;

Запрещены массовые мероприятия с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.

Не смешивать детские группы;

Ограничивать игры с физическим контактом и инвентарем;

Предоставлять приоритет играм на свежем воздухе;

Администрация детсада должна обеспечить 5-дневный запас средств защиты и дезинфекторов;

Проводить регулярные проветривания и уборки помещений с помощь дезинфицирующих средств;

Временно отстранить от работы лиц из "группы риска".

Напомним, с 25 мая в Киеве заработал метрополитен.

Также сообщалось, что с 26 мая в Киевской области приступят ко второму этапу ослабления карантина.

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Автор: Игорь Литвиненко