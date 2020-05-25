В Украине сегодня открываются детсады, в Киеве - с 1 июня
Фото: детский сад (mon.gov.ua)
Детсады будут работать с определенным ограничениями
В Украине с сегодняшнего дня, 25 мая, возобновляют работу детские сады. В Киеве они откроются с 1 июня.
Соответствующее постановление об ослаблении карантина принял Кабинет министров еще 20 мая.
Так, на период карантина Министерство здравоохранения утвердило ряд правил, которые должны придерживаться администрацией детских садов. В частности:
- Перед началом работы заведения все работники должны пройти температурный скрининг, детям измеряется температура перед входом в заведение;
- Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 - не допускаются в заведение;
- Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;
- Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под наблюдением воспитателя;
- В игровой форме по собственному примеру воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру;
- Запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом;
- Запрещается находиться в уличной обуви внутри детского сада;
- Запрещены массовые мероприятия с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.
- Не смешивать детские группы;
- Ограничивать игры с физическим контактом и инвентарем;
- Предоставлять приоритет играм на свежем воздухе;
- Администрация детсада должна обеспечить 5-дневный запас средств защиты и дезинфекторов;
- Проводить регулярные проветривания и уборки помещений с помощь дезинфицирующих средств;
- Временно отстранить от работы лиц из "группы риска".
Напомним, с 25 мая в Киеве заработал метрополитен.
Также сообщалось, что с 26 мая в Киевской области приступят ко второму этапу ослабления карантина.
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Автор: Игорь Литвиненко