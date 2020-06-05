Ужгород отказался открывать детсады: не позволяет эпидситуация

Фото: детсад (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Вопрос повторно рассмотрят 12 июня

В Ужгороде продлили запрет на работу детских садов. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского горсовета.

Отмечается, что решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе.

"В настоящее время наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, которая не дает возможности ввести послабления противоэпидемических мероприятий, а именно разрешить посещение учреждений дошкольного образования", - сообщили в горсовете.

Данный вопрос вновь будет рассмотрен 12 июня. Изначально планировалось, что детские сады в Ужгороде будут открыты с 9 июня.

Также в горсовете сообщили, что по состоянию на 5 июня в Ужгороде подтверждено коронавирус у 410 жителей города. За прошлые сутки выявлено четыре новых заболевания. При этом вылечились уже 234 пациента, 6 человек - умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что в Закарпатской области сегодня решили усилить контроль за соблюдением карантина.

Отметим, с 5 июня в Украине начался новый этап ослабления карантина, на котором разрешена работа ресторанов, а также возобновлено внутреннее авиасообщение.

При этом в Кабинете министров не исключают замедление выхода из карантина в связи с увеличением новых заболеваний в Украине в последние дни.

Напомним, в Украине работу детсадов разрешена с 25 мая.

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Автор: Игорь Литвиненко