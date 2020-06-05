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Ужгород відмовився відкривати дитсадки: не дозволяє епідситуація

Новини » Коронавірус     05.06.2020 - 19:23
Ужгород відмовився відкривати дитсадки: не дозволяє епідситуація
Фото: дитсадок (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Питання повторно розглянуть 12 червня

В Ужгороді продовжили заборону на роботу дитячих садків. Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у прес-службі Ужгородської міськради.

Наголошується, що рішення було ухвалене із-за несприятливої епідеміологічної ситуації в регіоні.

"В даний час спостерігається несприятлива епідеміологічна ситуація, яка не дає можливості ввести послаблення протиепідемічних заходів, а саме дозволити відвідування установ дошкільної освіти", - повідомили в міськраді.

Це питання знову буде розглянуто 12 червня. Спочатку планувалося, що дитячі садки в Ужгороді будуть відкриті з 9 червня.

Також у міськраді повідомили, що станом на 5 червня в Ужгороді підтверджено коронавірус у 410 жителів міста. За минулу добу виявлено чотири нових захворювання. При цьому вилікувались вже 234 пацієнта, 6 осіб - померли.

Раніше РБК-Україна писало, що у Закарпатській області сьогодні вирішили посилити контроль за дотриманням карантину.

Зазначимо, з 5 червня в Україні розпочався новий етап ослаблення карантину, на якому дозволена робота ресторанів, а також відновлено внутрішнє авіасполучення.

При цьому у Кабінеті міністрів не виключають уповільнення виходу з карантину у зв'язку з збільшенням нових захворювань в Україні в останні дні.

Нагадаємо, в Україні роботу дитсадків дозволена з 25 травня.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Ужгородкарантиндетский сад
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