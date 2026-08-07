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Ужгород обігнав Київ і Львів: скільки коштує оренда житла для студентів у 2026 році

13:45 07.08.2026 Пт
3 хв
На ціни значно впливає безпекова ситуація в Україні
aimg Тетяна Веремєєва
Ужгород обігнав Київ і Львів: скільки коштує оренда житла для студентів у 2026 році Фото: Житло для студентів (Getty Images)
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Напередодні нового навчального року абітурієнти активно шукають житло в містах, куди планують вступати. Найдорожче орендувати квартиру нині в Ужгороді, Львові та Києві, тоді як найнижчі ціни залишаються у прифронтових містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне:

  • Лідер за цінами: Найдорожчим містом для оренди 1-кімнатної квартири став Ужгород, який випередив Львів та Київ.
  • Стрімке зростання: Найбільший річний стрибок цін на 1-кімнатні квартири зафіксовано в Харкові та Івано-Франківську.
  • Найдешевші регіони: Найдешевше винайняти квартиру можна в Сумах та Харкові.
  • Бюджетний варіант: Оренда кімнати залишається найдоступнішою альтернативою для студентів.
  • Безпековий фактор: Ключовим чинником формування цін на оренду у 2026 році залишається безпекова ситуація - західні регіони тримають найвищу планку, тоді як прифронтові міста зберігають мінімальні розцінки.

До переліку 20 найкращих університетів України у 2026 році увійшли сім вишів Києва, три - зі Львова, по два - з Дніпра та Харкова, а також університети Сум, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Одеси й Ужгорода. Аналітики дослідили, скільки коштує оренда житла в цих містах.

Де найдорожче орендувати квартиру

Найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири став Ужгород. У червні 2026 року медіанна вартість оренди тут становила 22 133 гривні на місяць, що на 18% більше, ніж рік тому.

Друге місце посів Львів із показником 20 168 гривень (+15% за рік), третє - Київ, де оренда однокімнатної квартири коштувала 17 000 гривень (+6%).

До столиці за рівнем цін наблизився Івано-Франківськ, де медіанна вартість оренди сягнула 16 500 гривень. За рік ціни там зросли на 27%.

У Дніпрі та Одесі медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становила по 12 000 гривень (+20%), у Рівному - 12 000 гривень (без змін), а в Чернівцях - 13 458 гривень (+19%).

Найдешевше винаймати житло можна у Сумах та Харкові - по 7 000 гривень на місяць. Водночас у Сумах ціни за рік знизилися на 7%, тоді як у Харкові зросли одразу на 56%, що, за оцінкою аналітиків, свідчить про поступове відновлення ринку.

Скільки коштує оренда кімнати

Для тих, хто хоче заощадити, альтернативою залишається оренда кімнати.

Найдорожче орендувати кімнату також в Ужгороді - медіанна вартість становить 6 500 гривень на місяць (+18%). У Львові кімната коштує 5 000 гривень, і ця ціна за рік не змінилася.

У Чернівцях медіанна вартість становить 4 626 гривень (+13%), в Івано-Франківську - 4 500 гривень (+16%).

У Києві, Дніпрі та Рівному оренда кімнати коштує близько 4 000 гривень. При цьому у Дніпрі ціна за рік зросла на 14%, у Рівному - на 8%, а в Києві, навпаки, знизилася на 5%.

В Одесі та Харкові кімнату можна орендувати за 3 000 гривень на місяць. Якщо в Одесі ціни залишилися на рівні минулого року, то в Харкові вони зросли на 30%.

Найнижча медіанна вартість оренди кімнати зафіксована в Сумах - 2 500 гривень.

Від чого залежать ціни

За даними OLX Нерухомість, у 2026 році на вартість оренди впливає не лише кількість університетів чи розмір міста, а й безпекова ситуація.

Саме тому міста заходу України залишаються найдорожчими для оренди, тоді як у прифронтових регіонах житло коштує значно дешевше, хоча в окремих містах ринок поступово відновлюється. Водночас оренда кімнати залишається найбільш доступним варіантом для студентів, які планують переїзд перед початком навчального року.

Раніше РБК-Україна розповідало про онлайн-сервіс для зміни місця реєстрації студентів у гуртожитках на порталі "Дія". Частина студентів може оформити зміну прописки дистанційно без відвідування ЦНАПу та подання паперових документів.

Також ми розповідали, як студенти можуть повернути частину грошей за навчання.

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