Ужгород обогнал Киев и Львов: сколько стоит аренда жилья для студентов в 2026 году

В преддверии нового учебного года абитуриенты активно ищут жилье в городах, куда планируют поступать. Дороже всего арендовать квартиру сейчас в Ужгороде, Львове и Киеве, тогда как самые низкие цены остаются в прифронтовых городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное: Лидер по ценам: Самым дорогим городом для аренды 1-комнатной квартиры стал Ужгород, опередивший Львов и Киев.

Самым дорогим городом для аренды 1-комнатной квартиры стал Ужгород, опередивший Львов и Киев. Стремительный рост: Самый большой годовой скачок цен на 1-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове и Ивано-Франковске.

Самый большой годовой скачок цен на 1-комнатные квартиры зафиксирован в Харькове и Ивано-Франковске. Самые дешевые регионы: Дешевле всего снять квартиру можно в Сумах и Харькове.

Дешевле всего снять квартиру можно в Сумах и Харькове. Бюджетный вариант: Аренда комнаты остается наиболее доступной альтернативой для студентов.

Аренда комнаты остается наиболее доступной альтернативой для студентов. Безопасный фактор: Ключевым фактором формирования цен на аренду в 2026 году остается ситуация с безопасностью - западные регионы держат самую высокую планку, тогда как прифронтовые города сохраняют минимальные расценки.

В список 20 лучших университетов Украины в 2026 году вошли семь вузов Киева, три - из Львова, по два - из Днепра и Харькова, а также университеты Сум, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Одессы и Ужгорода. Аналитики исследовали, сколько стоит аренда жилья в этих городах.

Где дороже всего арендовать квартиру

Самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры стал Ужгород. В июне 2026 года медианная стоимость аренды здесь составляла 22 133 гривны в месяц, что на 18% больше, чем год назад.

Второе место занял Львов с показателем 20 168 гривен (+15% за год), третье - Киев, где аренда однокомнатной квартиры стоила 17 000 гривен (+6%).

К столице по уровню цен приблизился Ивано-Франковск, где медианная стоимость аренды достигла 16 500 гривен. За год цены там выросли на 27%.

В Днепре и Одессе медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла по 12 000 гривен (+20%), в Ровно - 12 000 гривен (без изменений), а в Черновцах - 13 458 гривен (+19%).

Дешевле снимать жилье можно в Сумах и Харькове - по 7 000 гривен в месяц. В то же время в Сумах цены за год снизились на 7%, тогда как в Харькове выросли сразу на 56%, что, по оценке аналитиков, свидетельствует о постепенном восстановлении рынка.

Сколько стоит аренда комнаты

Для тех, кто хочет сэкономить, альтернативой остается аренда комнаты.

Дороже всего арендовать комнату также в Ужгороде - медианная стоимость составляет 6 500 гривен в месяц (+18%). Во Львове комната стоит 5 000 гривен, и эта цена за год не изменилась.

В Черновцах медианная стоимость составляет 4 626 гривен (+13%), в Ивано-Франковске - 4 500 гривен (+16%).

В Киеве, Днепре и Ровно аренда комнаты стоит около 4 000 гривен. При этом в Днепре цена за год выросла на 14%, в Ровно - на 8%, а в Киеве, напротив, снизилась на 5%.

В Одессе и Харькове комнату можно арендовать за 3000 гривен в месяц. Если в Одессе цены остались на уровне в прошлом году, то в Харькове они выросли на 30%.

Самая низкая медианная стоимость аренды комнаты зафиксирована в Сумах - 2 500 гривен.

От чего зависят цены

По данным OLX Недвижимость, в 2026 году на стоимость аренды влияет не только количество университетов или размер города, но и ситуация с безопасностью.

Именно поэтому города Запада Украины остаются самыми дорогими для аренды, тогда как в прифронтовых регионах жилье стоит значительно дешевле, хотя в отдельных городах рынок постепенно восстанавливается. В то же время аренда комнаты остается наиболее доступным вариантом для студентов, планирующих переезд перед началом учебного года.