Без ЦНАПу та паперів: як студентам змінити місце реєстрації у гуртожитку в "Дії"
Студенти в Україні отримали можливість змінити місце реєстрації в гуртожитку без відвідування ЦНАПу та оформлення паперових документів. Новий сервіс уже доступний на порталі "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Головне:
- Послуга без бюрократії: Студенти в Україні відтепер можуть змінити місце реєстрації в гуртожитку онлайн через портал "Дія" - без відвідування ЦНАПу та паперових довідок.
- Хто може скористатися: Сервіс доступний для студентів, які не є військовозобов'язаними, мають податковий номер та укладений договір про проживання в гуртожитку.
- Поступове розширення: Перелік закладів освіти, чиї студенти можуть скористатися послугою, постійно доповнюється на порталі "Дія".
Як пояснили в сервісі, для зміни місця реєстрації потрібно подати заяву онлайн, дочекатися її погодження закладом освіти, оплатити послугу та очікувати рішення про реєстрацію.
Як змінити місце реєстрації
Для оформлення послуги необхідно:
- авторизуватися на порталі "Дія";
- відкрити розділ "Послуги" - "Усі послуги" - "Зміна місця проживання";
- перевірити свої дані та обрати реєстрацію в гуртожитку;
- вказати заклад освіти й адресу гуртожитку;
- якщо договір про проживання укладено на папері - зазначити його номер і дату;
- підписати заяву за допомогою КЕП або "Дія.Підпису";
- після погодження заяви закладом освіти оплатити послугу та дочекатися результату.
Хто може скористатися сервісом
Подати заяву можуть студенти, які:
- не є військовозобов'язаними;
- мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- уклали договір про проживання в гуртожитку.
У "Дії" зазначили, що перелік закладів освіти, де доступний новий сервіс, поступово розширюватиметься. Актуальний список можна переглянути на порталі "Дія".
Раніше РБК-Україна розповідало про гуртожитки в КПІ. Університет планує модернізувати та покращити умов проживання. Вже зараз є сімейні гуртожитки для студентських пар, де можна жити в окремих кімнатах із власними зручностями за 3-4 тисячі гривень на місяць.
Нагадаємо, українське законодавство дозволяє проживати без реєстрації місця проживання не довше 30 днів. Водночас відповідальність за порушення цієї норми залишається мінімальною: за перший випадок передбачене лише попередження, а за повторне протягом року - штраф.