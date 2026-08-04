Без ЦНАПу та паперів: як студентам змінити місце реєстрації у гуртожитку в "Дії"

Студенти в Україні отримали можливість змінити місце реєстрації в гуртожитку без відвідування ЦНАПу та оформлення паперових документів. Новий сервіс уже доступний на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" .

У "Дії" зазначили, що перелік закладів освіти, де доступний новий сервіс, поступово розширюватиметься. Актуальний список можна переглянути на порталі "Дія" .

Як пояснили в сервісі, для зміни місця реєстрації потрібно подати заяву онлайн, дочекатися її погодження закладом освіти, оплатити послугу та очікувати рішення про реєстрацію.

Раніше РБК-Україна розповідало про гуртожитки в КПІ. Університет планує модернізувати та покращити умов проживання. Вже зараз є сімейні гуртожитки для студентських пар, де можна жити в окремих кімнатах із власними зручностями за 3-4 тисячі гривень на місяць.

Нагадаємо, українське законодавство дозволяє проживати без реєстрації місця проживання не довше 30 днів. Водночас відповідальність за порушення цієї норми залишається мінімальною: за перший випадок передбачене лише попередження, а за повторне протягом року - штраф.