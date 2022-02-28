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Ужесточение санкций против России поддерживают более 80% американцев

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Вашингтон, Понедельник 28 февраля 2022 15:01
Ужесточение санкций против России поддерживают более 80% американцев Фото: Санкции против России поддерживают 83% американцев (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Подавляющее большинство американцев выступают за ужесточение экономических санкций против России и в целом поддерживают дальнейшие действия по прекращению российского вторжения в Украину. Но чуть больше половины пока выступают против прямых военных действий США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос CNN.

По данным опроса, 83% американцев заявили, что выступают за ужесточение экономических санкций против России в ответ на вторжение, и только 17% выступили против.

Новые санкции и экономические ограничения, направленные против России, были объявлены США и другими странами во время проведения опроса в пятницу и субботу.

Почти две трети (62%) также хотели, чтобы США сделали больше, чтобы остановить российские военные действия в Украине, а 38% заявили, что страна уже сделала достаточно. Но общественность выступает против прямых военных действий США: только 42% высказались за такой шаг, если санкции не сработают, против 58%.

Однако среди тех, кто сказал, что США должны сделать больше, чтобы остановить военное вторжение России, 58% высказались за использование военных действий в случае провала санкций.

Однако пало признаков того, что общественность сплачивается вокруг реакции президента Джо Байдена на кризис, несмотря на широкую поддержку санкций, которые ввела его администрация. Только 42% заявили, что доверяют Байдену хотя бы умеренно в принятии правильных решений относительно ситуации в Украине, что примерно соответствует его общему рейтингу одобрения в недавнем опросе.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами. Таким образом, заморожены 630 млрд долларов резервов РФ.

Напомним, жесткие санкции Запада привели к обвалу российского рубля, который подешевел более чем на 30%.

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