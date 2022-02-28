Жесткие санкции Запада привели к обвалу российского рубля, который подешевел более чем на 30%. Власти РФ фактически закрыли фондовый рынок для иностранцев, а ЦБ РФ поднял ставку до 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара 28 февраля вырос на 32% до 110 рублей за доллар. На наличному рынке курс вырос до 125 рублей.

Банк России повысил ключевую ставку c 28 февраля с 9,5% до 20% годовых. Эту меру объяснили "кардинальным изменением" внешних условий для российской экономики.

ЦБ РФ также ввел "временный запрет" на продажу ценных бумаг от иностранных юридических и физических лиц.

Кроме того, с 28 февраля экспортеров обяжут продавать валюту в размере 80% от выручки.

Торги на Московской бирже по большинству активов отложены. Открыт только валютный рынок.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами. Таким образом, заморожены 630 млрд долларов резервов РФ.

Кроме того, Великобритания также решила ввести санкции против Банка России.

Согласно данным Банка России на 30 июня 2021 года, на доллар США приходилось 16,4% резервов, на евро - 32,3%, на фунт стерлингов - 6,5%, на юань - 13,1%.