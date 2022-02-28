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Посилення санкцій проти Росії підтримують понад 80% американців

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Вашингтон, Понеділок 28 лютого 2022 15:01
Посилення санкцій проти Росії підтримують понад 80% американців Фото: санкції проти Росії підтримують 83% американців (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Переважна більшість американців виступають за посилення економічних санкцій проти Росії і в цілому підтримують подальші дії з припинення російського вторгнення в Україну. Але трохи більше половини поки виступають проти прямих військових дій США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування CNN.

За даними опитування, 83% американців заявили, що виступають за посилення економічних санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення, і тільки 17% виступили проти.

Нові санкції та економічні обмеження, спрямовані проти Росії, були оголошені США та іншими країнами під час проведення опитування в п'ятницю і суботу.

Майже дві третини (62%) також хотіли, щоб США зробили більше, щоб зупинити російські військові дії в Україні, а 38% заявили, що країна вже зробила достатньо. Але громадськість виступає проти прямих військових дій США: тільки 42% висловилися за такий крок, якщо санкції не спрацюють, проти 58%.

Однак серед тих, хто сказав, що США повинні зробити більше, щоб зупинити військове вторгнення Росії, 58% висловилися за використання військових дій у разі провалу санкцій.

Однак пало ознак того, що громадськість згуртовується навколо реакції президента Джо Байдена на кризу, незважаючи на широку підтримку санкцій, які ввела його адміністрація. Тільки 42% заявили, що довіряють Байдену хоча б помірно у прийнятті правильних рішень щодо ситуації в Україні, що приблизно відповідає його загальному рейтингу схвалення в недавньому опитуванні.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз ввів санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції, пов'язані з управлінням резервами та активами. Таким чином, заморожені 630 млрд доларів резервів РФ.

Нагадаємо, жорсткі санкції Заходу призвели до обвалу російського рубля, який подешевшав більш ніж на 30%.

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