ЕС ввел санкции против Центробанка России

"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению российского регулятора", - говорится в сообщении.

В порядке исключения могут быть санкционированы сделки с Центробанком РФ, если они необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза или входящих в него государств. Для этого страна ЕС, решившая предоставить разрешение на любую операцию с российским регулятором, должна немедленно проинформировать о своем намерении других членов Европейского союза.