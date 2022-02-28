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ЕС ввел санкции против Центробанка России

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Брюссель, Понедельник 28 февраля 2022 04:44
ЕС ввел санкции против Центробанка России Фото: ЕС ввел санкции против Центробанка России (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции связанные с управлением резервами и активами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Журнал ЕС.

"Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению российского регулятора", - говорится в сообщении.

В порядке исключения могут быть санкционированы сделки с Центробанком РФ, если они необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза или входящих в него государств. Для этого страна ЕС, решившая предоставить разрешение на любую операцию с российским регулятором, должна немедленно проинформировать о своем намерении других членов Европейского союза.

Напомним, ранее ЕС включил в санкционные списки Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников. Кроме того, были введены ограничения против российских компаний оборонной сферы и ряда банков.

Отметим, боевые действия на территории Украины продолжаются пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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