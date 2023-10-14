На узбережжя Одеської області винесло морську міну

На узбережжя Одеської області винесло російську морську міну. Її ліквідували українські рятувальники.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Сил оборони півдня України в Telegram.
"У прибережні води Одеської області винесло морську міну. Її було виявлено на відстані близько кілометра від берега", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що підрозділ фахівців угруповання різнорідних Сил здійснили контрольований підрив і міна була знищена.
"Нагадуємо про дотримання правил безпеки та обмежень воєнного стану. Штормова погода, притаманна цій порі, може повторювати подібні неприємні сюрпризи", - йдеться в повідомленні.
Ситуація в Одеській області
У серпні в Одесі офіційно відкрили пляжі для купання у Чорному морі. У місті діють шість зон для купання та оздоровлення.
Водночас, прес-секретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що військові вважають таке рішення недоречним, оскільки узбережжя Чорного моря - це лінія оборони.
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