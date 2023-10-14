На узбережжя Одеської області винесло морську міну

На узбережжя Одеської області винесло російську морську міну. Її ліквідували українські рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Сил оборони півдня України в Telegram.

"У прибережні води Одеської області винесло морську міну. Її було виявлено на відстані близько кілометра від берега", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підрозділ фахівців угруповання різнорідних Сил здійснили контрольований підрив і міна була знищена.

"Нагадуємо про дотримання правил безпеки та обмежень воєнного стану. Штормова погода, притаманна цій порі, може повторювати подібні неприємні сюрпризи", - йдеться в повідомленні.