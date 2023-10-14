RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На побережье Одесской области вынесло морскую мину

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На побережье Одесской области вынесло российскую морскую мину. Ее ликвидировали украинские спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга Украины в Telegram.

"В прибрежные воды Одесской области вынесло морскую мину. Она была обнаружена на расстоянии около километра от берега", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что подразделение специалистов группировки разнородных Сил совершили контролируемый подрыв и мина була уничтожена.

"Напоминаем о соблюдении правил безопасности и ограничений военного положения. Штормовая погода, присущая этой поре, может повторять подобные неприятные сюрпризы", - говорится в сообщении. 

Ситуация в Одесской области

В августе в Одессе официально открыли пляжи для купания в Черном море. В городе уже действуют шесть зон для купания и оздоровления.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что военные считают такое решение неуместным, поскольку побережье Черного моря - это линия обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОдесса