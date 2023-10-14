На побережье Одесской области вынесло морскую мину

На побережье Одесской области вынесло российскую морскую мину. Ее ликвидировали украинские спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга Украины в Telegram.
"В прибрежные воды Одесской области вынесло морскую мину. Она была обнаружена на расстоянии около километра от берега", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что подразделение специалистов группировки разнородных Сил совершили контролируемый подрыв и мина була уничтожена.
"Напоминаем о соблюдении правил безопасности и ограничений военного положения. Штормовая погода, присущая этой поре, может повторять подобные неприятные сюрпризы", - говорится в сообщении.
Ситуация в Одесской области
В августе в Одессе официально открыли пляжи для купания в Черном море. В городе уже действуют шесть зон для купания и оздоровления.
В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что военные считают такое решение неуместным, поскольку побережье Черного моря - это линия обороны.
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