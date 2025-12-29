Узбережжя Одеси після забруднення: що показала нова перевірка пляжів

Станом на 29 грудня екологічна ситуація на одеських пляжах значно покращилася. За результатами моніторингу, слідів масового забруднення узбережжя не зафіксовано, а рівень нафто- та олійних домішок у морській воді суттєво зменшився.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення офіційного каналу начальника Одеської МВА у Telegram.
За даними екологічного моніторингу, який провели 27 та 28 грудня, не виявлено забруднення відходами олії в акваторії Чорного моря та на піщаній зоні таких пляжів:
Водночас за візуальними спостереженнями зафіксовано значне зменшення забруднення на Інклюзивному пляжі (11-та станція Великого Фонтану). Наразі там залишаються лише дрібні розсіяні плями на воді.
На пляжі Санторіні, де 26 грудня Департамент муніципальної безпеки встановив бонові загородження, рівень забруднення вдалося суттєво знизити, однак окремі сліди олії ще фіксуються.
За інформацією екологів, упродовж вихідних загиблих птахів на узбережжі не виявлено.
24 грудня вранці на двох пляжах Одеси виявили плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів. За цим фактом розпочато розслідування, на місце виїхали відповідні служби.
Напередодні, 23 грудня, російські військові вчергове атакували порт Одеси ударними дронами. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Лівану, яке перевозило українську сою.