В УЗ знову попередили про затримку низки поїздів: список

Через пошкодження інфраструктури внаслідок масованої атаки російських військ 15 листопада потяги "Укрзалізниці" продовжують рухатися із затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.
"Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі потяги "Укрзалізниці" продовжують рухатися із затримками. Однак переважна більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена", - зазначили у компанії.
Так, зараз із значною затримкою рухаються такі рейси:
В УЗ додали, що всі інші рейси затримуються менш ніж на годину.
Крім того, через пошкодження контактної мережі "Укрзалізниця" змінила маршрут деяких поїздів:
Час у дорозі для цих рейсів орієнтовно збільшиться на 30 хвилин.
Нагадаємо, вчора російські окупанти в черговий раз завдали ударів по критичній інфраструктурі України. Внаслідок чого низка міст на якийсь час залишилася без світла та води.
Загалом за вчорашній день Росія випустила по Україні 96 ракет, з яких понад 70 вдалося збити.
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