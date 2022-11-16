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В УЗ вновь предупредили о задержке ряда поездов: список

Фото: в УЗ вновь предупредили о задержке ряда поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Из-за повреждения инфраструктуры в результате массированной атаки российских войск 15 ноября поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

"Из-за повреждений инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками. Однако подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлено", - отметили в компании.

Так, в настоящее время со значительной задержкой движутся следующие рейсы:

  • №45/46 Ужгород - Харьков задерживается на 7 ч 24 мин;
  • №715/716 Перемышль - Киев - на 6 ч 58 мин;
  • №21/22 Трускавец - Харьков - на 4 ч 54 мин;
  • поезд Вена - Киев задерживается на 3 ч 17 мин;
  • №749/750 Ужгород - Киев - на 3 ч 12 мин;
  • №3/4 Ужгород - Запорожье задерживается на 2 ч 43 мин;
  • №35/36 Перемышль - Одесса - на 1 час 44 мин.

В УЗ добавили, что все остальные рейсы задерживаются менее чем на час.

Кроме того, из-за повреждения контактной сети "Укрзализныця" изменила маршрут некоторых поездов:

  • №749 Киев - Ужгород;
  • №67 Киев - Вена;
  • №53 Киев - Перемышль;
  • №15 Харьков - Рахов;
  • №91 Киев - Львов;
  • №18 Ужгород - Харьков;
  • №92 Львов - Киев;
  • №2 Ивано-Франковск - Харьков;
  • №54 Пшемысль - Киев;
  • №68 Варшава - Киев;
  • №750 Ужгород - Киев.

Время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут.

Напомним, вчера российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. В результате чего ряд городов на время остались без света и воды.

Всего за вчерашний день Россия выпустила по Украине 96 ракет, из которых более 70 удалось сбить.

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