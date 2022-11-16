В УЗ вновь предупредили о задержке ряда поездов: список

Из-за повреждения инфраструктуры в результате массированной атаки российских войск 15 ноября поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
"Из-за повреждений инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками. Однако подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлено", - отметили в компании.
Так, в настоящее время со значительной задержкой движутся следующие рейсы:
В УЗ добавили, что все остальные рейсы задерживаются менее чем на час.
Кроме того, из-за повреждения контактной сети "Укрзализныця" изменила маршрут некоторых поездов:
Время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут.
Напомним, вчера российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. В результате чего ряд городов на время остались без света и воды.
Всего за вчерашний день Россия выпустила по Украине 96 ракет, из которых более 70 удалось сбить.
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