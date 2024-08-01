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УЗ змінює розклад руху двох поїздів з Києва до Перемишля

Україна, Четвер 01 серпня 2024 11:59
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УЗ змінює розклад руху двох поїздів з Києва до Перемишля Фото: УЗ змінює розклад руху двох поїздів із Києва до Перемишля з 10 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

УЗ вносить зміни у розклад руху двох поїздів "Інтерсіті+" "Київ - Перемишль". Вони почнуть діяти з 10 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Для зменшення ризику затримок при проходженні кордону вносимо коригування у розклад руху двох поїздів "Інтерсіті+" "Київ - Перемишль", - йдеться у повідомленні.

Що зміниться

Відтак, починаючи з 10 серпня:

  • поїзд №715 "Київ - Перемишль" відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59;
  • поїзд №705 "Київ - Перемишль" відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.

Час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю.

"Деталі про стиковки поїздів у Перемишлі зібрані на порталі https://uz-vezemo.uz.gov.ua/, а через інтенсивність руху на пересадку радимо закладати не менше 2-2,5 годин", - додали в УЗ.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можнау застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому сайті https://booking-new.uz.gov.ua/.

Зазначимо, що із великих міст України до Польщі курсують 12 поїздів "Укрзалізниці". Докладніше про їх графіки - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, як придбати квитки на популярний поїзд Київ - Варшава.

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