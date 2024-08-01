УЗ змінює розклад руху двох поїздів з Києва до Перемишля

УЗ вносить зміни у розклад руху двох поїздів "Інтерсіті+" "Київ - Перемишль". Вони почнуть діяти з 10 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

"Для зменшення ризику затримок при проходженні кордону вносимо коригування у розклад руху двох поїздів "Інтерсіті+" "Київ - Перемишль", - йдеться у повідомленні.

Що зміниться

Відтак, починаючи з 10 серпня:

поїзд №715 "Київ - Перемишль" відправлятиметься з Києва об 11:26 замість 11:59;

поїзд №705 "Київ - Перемишль" відправлятиметься о 19:19 замість 20:05.

Час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю.

"Деталі про стиковки поїздів у Перемишлі зібрані на порталі https://uz-vezemo.uz.gov.ua/, а через інтенсивність руху на пересадку радимо закладати не менше 2-2,5 годин", - додали в УЗ.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можнау застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому сайті https://booking-new.uz.gov.ua/.